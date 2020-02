Börsenplätze GAM Holding-Aktie:



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (26.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Mit den GJ19-Ergebnissen habe GAM neue Kostenmaßnahmen bekannt gegeben (fixe Personalkosten und G&A-Kosten: CHF -40 Mio. auf CHF 189 Mio. in 2022), überwiegend bedingt durch die neue einheitlich Betriebsplattform (SimCo). Die neuen Schätzungen des Analysten würden dem Ausgabenziel von GAM entsprechen. Seine geschätzte Compensation Ratio (einschl. variabler Vergütungen) sinke 2022 auf 50%, das obere Ende des Zielbereichs von 45 bis 50%.Die Schätzungen des Analysten würden den Ausgabenzielen von GAM entsprechen, doch nach seinem Modell erreiche GAM im GJ22E eine Betriebsmarge von 20%, während GAM ein Ziel von 30% verfolge. Das Delta müsse aus Erlösen stammen, d. h. aus Nettozuflüssen, AuM, Gebührenmargen und Performancegebühren.Nachdem in fünf der letzten acht Jahre Nettoabflüsse ausgewiesen worden seien, würden die Prognosen des Analysten für Investment Management auf eine Rückkehr zu positiven Mittelflüssen im GJ20E hindeuten (Nettomittelflüsse im Dezember 2019 & Januar 2020 hätten stagniert), verbunden mit einem leichten Rückgang der Gebührenmargen (-0,5 -Bp. p.a. ausgehend von der Exit Rate von 55 Bp. im Dezember 2019).Performancegebühren: Der Analyst erwarte CHF 14 bis 16 Mio. p.a. für die GJ20-22E, verglichen mit einem vollen Potenzial von CHF 20 Mio., wenn alle Produkte Performancegebühren generieren würden.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt sein "hold"-Rating für die GAM Holding-Aktie. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link