Tradegate-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

7,325 EUR -1,61% (03.08.2018, 09:55)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

CHF 8,41 -1,46% (03.08.2018, 10:04)



ISIN GAM Holding-Aktie:

CH0102659627



WKN GAM Holding-Aktie:

A0YBKX



Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAM



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (03.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Der Analyst reduziere seine EPS-Schätzungen für GJ18-20E deutlich um bis zu 27%. Grund hierfür sei der Rückgang der Erträge um bis zu 15%, der durch geringere Aufwendungen (bis zu -8%) nur teilweise kompensiert werde.Die Dividendenpolitik werde von GAM als "nachhaltig, progressiv und vorhersagbar" definiert. Während der Begriff "vorhersehbar" für eine unveränderte Dividende spreche, stelle der Analyst die "Nachhaltigkeit" der Dividendenpolitik zunehmend infrage. Er betrachte die Entwicklung mit Vorsicht und senke daher seine Schätzungen der Dividende je Aktie für GJ18-20E von CHF 0,65 auf CHF 0,50, CHF 0,55 und CHF 0,60.Da die unerfreulichen jüngsten Meldungen (Suspension von Tim Haywood und seinen ARBF-Fonds) mit hoher Unsicherheit verbunden seien, werde die Schätzung der Nettozuflüsse im Investment Management (IM) zur Lotterie. Es werde ein bis zwei Monate dauern, bis man (hoffentlich) klarer einschätzen könne, was genau das Problem sei. Der Analyst habe sich für eine vorsichtige Haltung entschieden und erwarte Nettoabflüsse von CHF 8 Mrd. in H2/2018E, vor allem bei Absolute-Return-Produkten. Seine durchschnittlichen AuM-Schätzungen für IM würden um bis zu 14% sinken. Er senke seine Schätzungen für die IM-Gebührenmargen um 1 bis 1,5 BP.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bewertet die GAM Holding-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold" und senkt sein Kursziel von CHF 12,50 auf CHF 8,80, was weitgehend den Erwartungen entspricht. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GAM Holding-Aktie: