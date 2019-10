Um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission auszuräumen, boten die Unternehmen an, die Sparte Aluminium-Automobilblech von Aleris in Europa, einschließlich seines Werks im belgischen Duffel, vollständig zu veräußern. Um die Rentabilität des Werks sicherzustellen, wird die Veräußerung auch andere Produkte umfassen, die derzeit in Duffel hergestellt werden.



Durch die vorgeschlagene Veräußerung werden sämtliche Überschneidungen aufgehoben, die in Europa durch die Übernahme im Bereich Aluminium-Automobilblech entstehen. Zudem stellt das Werk in Duffel eine integrierte Produktionsanlage dar, die bereits heute fast den gesamten vorgelagerten Input für ihre nachgelagerten Tätigkeiten herstellt, einschließlich warmgewalzter Coils und der meisten Platten. Die Veräußerung umfasst die FuE-Vermögenswerte sowie Finanzierungsmittel für eine Investition, die der Käufer nutzen kann, um die Kapazitäten weiter zu verbessern.



Die Kommission stellte fest, dass die veräußerten Vermögenswerte ein tragfähiges integriertes Geschäft darstellen, das einem geeigneten Käufer ermöglichen würde, wirksam mit dem fusionierten Unternehmen in Wettbewerb zu treten. Rückmeldungen der Marktteilnehmer zu den angebotenen Verpflichtungen bestätigten die Auffassung der Kommission.



Daher ist die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass der geplante Zusammenschluss angesichts der vorgelegten Zusagen keinen Anlass mehr zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt. Der Beschluss ist an die Bedingung geknüpft, dass die Verpflichtungen vollständig umgesetzt werden.



Unternehmen und Produkte



Novelis mit Sitz in den USA ist weltweit als Hersteller von Aluminiumhalbzeug sowie im Aluminiumrecycling tätig. Das Unternehmen betreibt mehrere Produktionsstätten in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem in Indien ansässigen Lieferanten von Aluminium und Kupfer.



Aleris ist in den USA ansässig und ein weltweit tätiger Hersteller von Aluminiumhalbzeug. Das Unternehmen betreibt mehrere Herstellungsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien.



Fusionskontrollvorschriften und -verfahren



Das Vorhaben wurde am 18. Februar 2019 bei der Kommission angemeldet; am 25. März 2019 leitete die Kommission ein eingehendes Prüfverfahren ein.



Die Kommission hat die Aufgabe, Fusionen und Übernahmen von Unternehmen zu prüfen, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte übersteigt (vgl. Artikel 1 der Fusionskontrollverordnung ), und Zusammenschlüsse zu untersagen, die den wirksamen Wettbewerb im gesamten oder in einem wesentlichen Teil des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erheblich behindern würden.



Der weitaus größte Teil der angemeldeten Zusammenschlüsse ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich und wird nach einer Standardprüfung genehmigt. Nach der Anmeldung muss die Kommission in der Regel innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden, ob sie das Vorhaben im Vorprüfverfahren (Phase I) genehmigt oder ein eingehendes Prüfverfahren (Phase II) einleitet.



Derzeit laufen zwei weitere eingehende Prüfverfahren (Phase II): die geplante Übernahme von Bonnier Broadcasting durch die Telia Company und die geplante Übernahme von Grupa Lotos durch PKN Orlen. (01.10.2019/ac/a/m)







