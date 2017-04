Regel III: Aktien sind unverzichtbar



Wessen Anleihen jetzt auslaufen, der sollte über den Kauf von Aktien nachdenken. Auch nach dem Renditeanstieg der letzten Monate versprechen viele Anleihen aus dem Euroraum nur eine magere Rendite. Auch wenn sichere Anleihen Stabilität in ein Portfolio bringen, sind sie aus Performancegesichtspunkten weiterhin wenig attraktiv. Grundlegende Änderungen des Marktumfeldes sind hier nicht in Sicht, die EZB wird ihre Niedrigzinspolitik vorerst beibehalten. All dies spricht für risikobehaftete Assetklassen wie Aktien.



"Vor allem im europäischen Raum sowie in den Emerging Markets lohnt sich der Einstieg aufgrund derzeit günstig bewerteter Unternehmen", sagt Nemeth. "In den USA haben die Ankündigungen der Trump-Regierung jüngst die Aktienmärkte beflügelt. Wenn die angekündigten Konjunkturprogramme jedoch nicht durchsetzbar sind, kann es an den US-Börsen durchaus zu einer Kurskorrektur kommen. Dann lohnt sich auch hier wieder der Einstieg."



Regel IV: Wer klug ist, diversifiziert



Herausforderungen sind in diesen Zeiten unvermeidbar. Eine möglichst breite Streuung der Assets verhindert in Abschwungphasen größere Verluste. Der sogenannte Home Bias, die einseitige Berücksichtigung des Heimatmarktes, ist ein typischer Anlegerfehler. Dabei bringen Investments über unterschiedliche Länder und Branchen hinweg nicht nur mehr Internationalität ins Depot, sondern auch jede Menge Chancen. "Eine globale Verteilung der Investments gleicht Risiken aus und bringt die gewünschte Stabilität. Auf die risikomindernde Eigenschaft des Diversifikationseffektes sollte nicht verzichtet werden", unterstreicht Nemeth.



Regel V: Opportunitäten erkennen und nutzen



Wer zusätzliches Wachstum generieren möchte, muss kreativ sein. Die internationalen Finanzmärkte bieten mittlerweile eine große Vielfalt an Möglichkeiten, seine Marktmeinung umzusetzen und Chancen zu nutzen. Beispielsweise kann über den Einsatz von inflationsgeschützten Papieren oder Investments in Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit ein Portfolio gegenüber steigenden Renditen abgesichert werden. Auf der Aktienseite wiederum können zusätzlich Investments in ausgesuchte Branchen oder kleinkapitalisierte Unternehmen (Small Caps) beigemischt werden.



"Bei all den verschiedenen Investmentmöglichkeiten sollte sich jedoch der Anleger immer fragen, ob er auch über die dafür notwendige Expertise, Zeit und das Interesse verfügt", rät Nemeth. Wer mindestens einen dieser Aspekte verneint, sollte in ein verwaltetes Portfolio investieren, das von Profis gemanagt wird. Für das Management des Dachfonds Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB OE erhielt Nemeth mit seinem Team bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG kürzlich in Wien den auch international beachteten Lipper-Fund-Award.



"Der Gewinn dieses für uns bedeutenden Awards spricht für unseren seit 2011 etablierten Investment-Ansatz mit einer Wertsteigerung von 79,28 Prozent (seit Start am 27.07.2011 entspricht dies einer jährlichen Rendite von 10,82 Prozent). Gerade in dem häufig wechselnden Umfeld der letzten Jahre konnten wir viele sich zeigende Opportunitäten für unsere Kunden nutzen. Umso mehr freuen wir uns über den Award als Lohn für unsere Arbeit", kommentiert Nemeth die jüngste Auszeichnung. (04.04.2017/ac/a/m)





