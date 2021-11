3. Zellen und Gene als Arzneimittel



In der Geschichte der Medizin habe es bislang zwei entscheidende Entwicklungen gegeben: "Etwa 200 Jahre lang erfolgte die Behandlung durch Chemikalien, die wir auf reproduzierbare Weise herstellen konnten," so Carney. "Dann, in den 1970er Jahren, lernten wir, wie man Proteine zuverlässig in einer Fabrik herstellt, anstatt zum Beispiel Insulin aus Kühen zu extrahieren, um es als Medikament zu verwenden." Das sei die Ära der Biologika gewesen.



Die nächste große Phase sei nun die Nutzung von Zellen und Genen als Arzneimittel, auch wenn dieser Prozess noch am Anfang stehe. Dies bärge die Aussicht auf die funktionelle Heilung von Krankheiten, die wir mit Chemikalien oder Proteinen kaum behandeln könnten und auf eine einmalige Behandlung anstelle einer chronischen Therapie für den Rest des Lebens eines Patienten. "In den USA befinden sich mehr als 360 solcher Therapien für eine Reihe von Krankheiten in der Entwicklung," sagt Carney. "Es gibt auch einen großen Pool in Frage kommender Patienten, die diese Therapien technisch gesehen erhalten könnten."



4. China als Vorreiter bei Innovationen



Die Rolle Chinas in der globalen biopharmazeutischen Industrie sei in zweierlei Hinsicht hervorzuheben: "China ist der zweitgrößte Endmarkt der Welt nach den USA und wächst schnell," so Carney. "Außerdem ist China eine Quelle für weltweit relevante Innovationen." Die Regulierungsbehörden hätten einige der technischen Standards geändert, um sie stärker an Europa und die USA anzugleichen.



Die Regierung zeige außerdem, dass sie bereit sei, für Innovationen zu zahlen. "Das ist das Zuckerbrot für die Unternehmen, damit sie weiter investieren," erläutere Carney. Seit 2015 hätten die chinesischen Behörden eine Politik vorangetrieben, die einheimische Unternehmen ermutige und Anreize schaffe, mit den globalen Unternehmen zu konkurrieren.



5. Nutzung des menschlichen Immunsystems zur Behandlung von Krankheiten



"Wir fangen gerade erst an, an der Oberfläche zu kratzen und herauszufinden, wie wir das menschliche Immunsystem für die Behandlung von Krankheiten nutzen können," sage Carney. Die Onkologie sei der Bereich, in dem dieses Konzept bereits erfolgreich sei. "Die Idee, das Immunsystem besser zu verstehen und es zu nutzen, um bei anderen Krankheiten einzugreifen, hat stark an Dynamik gewonnen", so Carney. Die Immun-Onkologie, die Erforschung und Entwicklung von Krebsbehandlungen, die sich das körpereigene Immunsystem zunutze machen, sei einer dieser Bereiche. (09.11.2021/ac/a/m)





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Die Biotech-Industrie erlebt derzeit eine Renaissance, die bereits jetzt zu einer explosionsartigen Zunahme neuartiger Arzneimittel geführt hat, so die Experten der Capital Group.Laura Nelson Carney, Equity Investment Analyst bei Capital Group, sei der Meinung, dass dies die Grundlage für neue Wachstumsbereiche sein könnte. So zum Beispiel für die Nutzung von Zellen und Genen als Medizin.Die Entwicklung der Corona-Impfstoffe sei schnell vonstatten gegangen. "Dies könnte ein Zeichen für die Zukunft der Branche sein," sage Carney. Die Auftragsbücher der Industrie seien gut gefüllt, sowohl bei kleinen als auch bei großen Arzneimittelherstellern in den Vereinigten Staaten, Europa und China. Carney benenne fünf Trends, die für die Zukunft der Biotechnologie entscheidend sein könnten:1. COVID verstärke den Trend zur schnellen Entwicklung von Medikamenten2. Es herrsche eine höhere Aufmerksamkeit für InfektionskrankheitenObwohl Infektionen zu den Hauptursachen für Krankheiten auf der ganzen Welt gehören würden, sei dieser Bereich der Arzneimittelforschung lange Zeit unterfinanziert gewesen. "Wenn es um die Finanzierung und den Abschluss von Verträgen zwischen großen und kleinen Unternehmen ging, rangierten Infektionen früher ganz unten auf der Liste," so Carney. Heute stünden Infektionen nach der Onkologie an zweiter Stelle, was die Aufmerksamkeit und die Finanzierung angehe. "Viele der größeren Probleme werden jetzt mit erheblichen Investitionen angegangen," analysiere Carney.