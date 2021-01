(2) Die ewige Null: Die Zentralbanken würden die Realzinsen voraussichtlich auf niedrigstem Niveau halten



Niedrige Realzinsen würden bedeuten, dass die Abzinsungssätze für Risikoanlagen niedriger als in früheren Zyklen ausfallen würden, sodass Aktien und höherverzinsliche Kredite gut unterstützt werden sollten. In der Frühphase des Zyklus dürften Anlagen, die in enger Verbindung mit der Verbesserung der Wirtschaftsaktivitäten stünden, wie beispielsweise Wertaktien, überdurchschnittlich abschneiden. Auf mittlere Sicht würden Wachstumsaktien - wie beispielsweise Aktien aus dem Technologie-Sektor - weiterhin von sehr niedrigen Zinssätzen profitieren. Privat Equity, Privat Credit und Venture Capital sowie Überschneidungen von Nachhaltigkeitsthemen mit den Bereichen Infrastruktur und Immobilien würden ebenso wie hedgefondsbasierte Multi-Strategy-Anlagen vermutlich der Ertragssteigerung zuträglich sein.



(3) Die große Bedeutung der Regierungen: Eine koordinierte Finanz- und Geldpolitik werde voraussichtlich eine noch größere Rolle spielen



Europas Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, der der Finanzierung öffentlicher Ausgaben und Investitionen dienen solle und durch die Ausgabe gemeinsamer Schuldverschreibungen gedeckt werde, werde einer finanzpolitischen Integration den Weg ebnen, die zu einer Aufwertung des Euros gegenüber dem Dollar auf handelsgewichteter Basis führen werde. Weltweit dürften die Ausfallraten bei Unternehmen unter dem Niveau früherer Rezessionen bleiben, was Kredite von geringerer Qualität mit hohen Renditen unterstütze. Dies sollte auch der Erholung Not leidender Sektoren zugute kommen und trotz des gewaltigen Covid-19-Schocks dafür sorgen, dass die Wirtschaft strukturell weniger in Mitleidenschaft gezogen werde als zuvor angenommen.



(4) Eine multipolare Welt: Die großen Volkswirtschaften dürften unabhängiger werden



Angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf Handelsströme, Lieferketten und den allgemeinen Verlauf der Globalisierung würden regionale Wirtschaftsblöcke in den nächsten Jahren zunehmend an Einfluss gewinnen. Dies dürfte neue Investitions- und Diversifizierungsmöglichkeiten über geografische Regionen hinweg eröffnen, die voraussichtlich über viele Jahre bestehen bleiben würden. Da sich das Investment-Universum ausweite und sich wichtige Volkswirtschaften entkoppeln würden, werde die Diversifizierung von Portfolios noch wichtiger werden. Auch wenn sich in allen Regionen attraktive Chancen ergeben würden, würden insbesondere die Schwellenländermärkte voraussichtlich an Bedeutung gewinnen.



(5) Eine grünere Zukunft: Nachhaltigkeit dürfte das Kernthema struktureller Veränderungen sein



Die Welt habe ihr Engagement bei der Bekämpfung des Klimawandels erneut bekräftigt, und Nachhaltigkeit sei zu einem Motor für den Strukturwandel geworden - und somit zu einem vorherrschenden Investitionskonzept. Die Märkte für grüne Anlagen würden in Größe und Umfang exponentiell wachsen. Zudem dürften sich Technologie-Themen mit Umwelt-Themen u.a. im Bereich grüne Technologien überschneiden, und die Regierungspolitik werde dem wohl Rechnung tragen. (05.01.2021/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Nach der schwersten Rezession seit fast einem Jahrhundert dürfte das Weltwirtschaftswachstum wieder schnell anziehen, sobald die Lockdown-Maßnahmen des Winters vorüber sind, so die Analysten der Quintet Private Bank.Unterstützt durch die zunehmende Ausweitung von Impfungen, die anhaltende politische Rückendeckung und geringere politische Unsicherheiten werde das weltweite BIP im Jahr 2021 voraussichtlich um mehr als 5% steigen.Zu Jahresbeginn scheinen in diesem günstigen Umfeld US- und Schwellenländeraktien, europäische High-Yield-Anleihen und Schwellenländer-Staatsanleihen in harten Währungen sowie alternative Anlagen besonders attraktive Komponenten eines ausgewogenen Portfolios zu sein, so die Analysten der Quintet Private Bank. Auf lange Sicht dürften Technologie-Aktien weiterhin überdurchschnittlich abschneiden.Diese Ansichten vertritt Bill Street, Group Chief Investment Officer der Quintet Private Bank, die heute ihren Counterpoint 2021 veröffentlicht hat, in dem die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte und die wichtigsten Anlagenklassen analysiert werden.(1) Der Frühling komme: Es sei nicht zu früh, in die Frühphase des Zyklus zu investierenVermögenswerte, die auf schnelles Wachstum ausgelegt seien, wie beispielsweise Aktien, dürften während der frühen Phase des Zyklus profitieren. Die Nachfrage nach kleineren und eher zyklischen Unternehmen werde voraussichtlich ebenfalls steigen, während der Abschlag für Unternehmen von niedrigerer Qualität vermutlich geringer ausfallen werde. Da Save-Haven-Anlagen an Attraktivität verlieren würden, dürfte der US-Dollar noch schwächer werden, wovon die Schwellenmärkte profitieren würden. Gold werde in dieser frühen Phase voraussichtlich an Glanz verlieren.