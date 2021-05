Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (05.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie befinde sich seit Anfang Februar im kontinuierlichen Abwärtstrend. Ausgehend vom Hoch bei 30 Dollar, habe das Papier ungefähr 70 Prozent an Wert eingebüßt. Am Dienstag sei nun bekannt geworden, dass dem Brennstoffzellenunternehmen weitere acht Millionen Dollar Fördergeld zur Verfügung gestellt würden. Sei das jetzt der Wendepunkt?Das US-Energieministerium habe FuelCell eine zusätzliche Förderung in Höhe von acht Millionen Dollar (6,66 Millionen Euro) zugesprochen. Dadurch solle die Entwicklung der ultrahocheffizienten Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) für die Stromerzeugung im Sub-Megawatt-Bereich vorangetrieben werden.Die zusätzliche Phase-2-Finanzierung komme, nachdem das Unternehmen Fortschritte im laufenden ARPA-E-Projekt habe nachweisen können. Darüber hinaus werde die staatliche Finanzspritze dabei helfen, den kommerziellen Einsatz der SOFC-Technologie zu beschleunigen.Charttechnisch biete aktuell die 7,94-Dollar-Marke eine Unterstützung. Sollte diese Linie halten, könnte sich in den nächsten Handelstagen eine leichte Erholung einstellen. Um den Abwärtstrend nachhaltig zu stoppen, müsste die FuelCell Energy-Aktie die Hürde bei 12 Dollar und anschließend bei 15,55 Dollar nehmen.Anleger halten weiterhin die Füße still und warten auf ein nachhaltiges Zeichen der Erholung, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur FuelCell Energy-Aktie. (Analyse vom 05.05.2021)