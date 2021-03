Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.FuelCell Energy werde am morgigen Dienstag seine Q1-Zahlen vorlegen. Vorab sei es bei der Aktie in der letzten Woche zu einem kräftigen Rebound gekommen, womit sie der seit Februar anhaltenden Korrektur trotze. Nun könnten die Zahlen für weiteren Schwung sorgen.Am Dienstag sei es bei der FuelCell-Energy-Aktie zu einer starken Erholungsbewegung gekommen. Der Wert habe dabei die Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 USD in einem Zug überwinden können und habe schließlich am Freitag an der 50-Tage-Linie bei 18,54 USD gestoppt.Neben den Q1-Zahlen, die morgen veröffentlicht würden, könnte es auch zu charttechnischen Impulsen kommen. So habe der MACD-Indikator am Freitag ein neues Kaufsignal generiert, indem sich dessen Durchschnittslinien überkreuzt hätten.Nach einem starken Rebound habe sich das Chartbild der FuelCell-Aktie wieder aufgehellt. Trader könnten die 50-Tage-Linie als Einstiegspunkt nutzen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link