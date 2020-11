Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

6,599 EUR +2,39% (25.11.2020, 11:02)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

7,67 USD -10,29% (24.11.2020)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H5028



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2ABRE



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (25.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wahnsinn bei der Aktie von FuelCell Energy gehe auch in dieser Woche weiter. In der Spitze habe sich der Wert seit Wochenbeginn mehr als verdoppelt. Während des gestrigen Handelstages sei der Gewinn aber auf ein Plus von 38 Prozent geschrumpft. Doch was seien die Gründe für die starken Kursbewegungen und wie könnte es weitergehen?Bereits letzte Woche habe die FuelCell-Energy-Aktie einen sehr steilen Höhenflug hingelegt und habe sich dabei sogar verdoppelt. Dank des anhaltenden Wasserstoff-Hypes in den USA, der durch die Hoffnung auf einen neuen Green-Deal angefeuert werde, sei der starke Anstieg auch seit Wochenbeginn weiter gegangen.Noch am vergangenen Donnerstag habe der Kurs die Widerstandslinie bei 5,16 Dollar überschritten, ein starker Ausbruch nach oben sei aber ausgeblieben. Am Montag sei die Aktie mit einem kräftigen Kurssprung in die Handelswoche gestartet und habe noch am selben Tag die massive Support-Zone bei 7,20 Dollar durchbrochen. Gestern habe sich der Höhenflug bis an das 2019er Hoch bei 11,28 Dollar fortgesetzt, sei aber an dieser Marke abgeprallt und wieder bis knapp über die Unterstützungszone gefallen.Bei der FuelCell-Aktie bleibe es spannend. Aufgrund der sehr hohen Schwankungsbreite ist das Papier aber nur für hartgesottene Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link