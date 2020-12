Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



NASDAQ-Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol Deutschland: FEY2, NASDAQ-Ticker-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (18.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol Deutschland: FEY2, NASDAQ-Ticker-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Der Brennstoffzellenhersteller FuelCell Energy habe im November alle Blicke auf sich gezogen. Innerhalb einer Woche habe sich der Wert mehr als verfünffacht. Schnell sei der Wert jedoch in den Korrekturmodus übergegangen. Jetzt aber sei es zu einem neuen Ausbruch gekommen. Doch aus diesem Grund sollten Anleger nun ganz besonders aufpassen."Der Aktionär" habe bereits über die Dreiecksformation berichtet, die die FuelCell-Aktie seit dem Mehrjahreshoch am 24. November bei 11,31 Dollar ausgebildet habe. Am Mittwoch habe der Kurs erfolgreich die obere Begrenzungslinie des Dreiecks bei rund 8,20 Dollar überwinden und damit ein Kaufsignal auslösen können.Es sei aber Vorsicht geboten: Der Ausbruch sowie die gestrige Aufwärtsbewegung hätten unter äußerst niedrigem Handelsvolumen stattgefunden. Die Gefahr vor einem Fehlausbruch und daraus resultierenden Rücksetzern sei jetzt recht hoch. Da der Kurs auch gestern am Widerstand am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 9,07 Dollar abgeprallt sei, bestätige das die Vermutung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.