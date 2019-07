Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

0,63 Euro -12,48% (04.07.2019, 15:57)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

USD 0,7209 +31,07% (03.07.2019)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H5028



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2ABRE



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (04.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie sei bei den Anlegern sehr beliebt. Dabei sei FuelCell Energy die schlechteste US-Aktie im ersten Halbjahr gewesen. Das Papier habe sich nun aber innerhalb von vier Tagen vervierfacht. Das Papier des mit einem Bahn in der Insolvenz stehenden US-Unternehmens sei eine gefährliche Zocker-Aktie. Er könne Anlegern bei FuelCell Energy nur zur Vorsicht raten, so Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:0,6111 Euro -5,97% (04.07.2019, 15:34)