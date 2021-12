Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

ISIN FuelCell Energy-Aktie:

WKN FuelCell Energy-Aktie:

Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (21.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.

Nach der letzten Rally im Oktober und November sei das Papier des Wasserstoff-Spezialisten rasant wieder abverkauft worden. Seit gut einem Monat habe sich der Wert des US-Unternehmens halbiert. Das seit Montag ins Wanken geratene billionenschwere US-Förderungsprogramm habe dabei für weiteren Abwärtsdruck gesorgt.

Nach den gut ausgefallenen Quartalszahlen Mitte September habe sich die unter die Räder gekommene FuelCell Energy-Aktie wieder zurückgekämpft. Anfang November habe sie dabei sogar die massive Hürde an der 200-Tage-Linie bei 10,47 USD geknackt, sei jedoch nur wenige Tage darauf am Juni-Hoch bei 12,62 USD abgeprallt. Von dort aus habe der Titel in gut einem Monat all seine vorherigen Kursgewinne verzockt.

Somit notiere die FuelCell Energy-Aktie erneut am starken Unterstützungsbereich, der sich am Tief bei 5,34 USD und der 6-USD-Marke aufspanne. Halte die Abwärtsbewegung an, was aufgrund der steigenden Abwärtstrendstärke und des negativen Momentums recht wahrscheinlich sei, sei es besonders wichtig, dass diese Unterstützung erfolgreich verteidigt werde. Ein Bruch würde ein starkes Verkaufssignal auslösen. Mit weiteren Rücksetzern bis mindestens an die nächste Unterstützung am 2019er-Zwischenhoch bei 4,44 USD müsse dann gerechnet werden.