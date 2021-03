NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der FuelCell-Aktie sei es nach unten gegangen. Langsam habe sie aber ein Niveau erreicht, wo man auf eine Gegenbewegung spekulieren könnte. Der Aktienprofi verweise auf hohe Kursausschläge bei dem Wert. Es wäre vielleicht zu viel, von verhaltenem Optimismus zu sprechen, aber man kann bei der FuelCell-Aktie auf jeden Fall einen Trade wagen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:14,788 EUR +5,42% (01.03.2021, 17:04)