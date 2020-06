Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem Zuwachs von 128 Prozent in fünf Jahren hat China mit einem Anteil von nunmehr 22 Prozent die USA vom Spitzenplatz bei Patentanmeldungen nach internationalem Standard verdrängt, so die Analysten von Postbank Research.



Führend sei die Volksrepublik in den Bereichen Computertechnologie und Kommunikation, während es auch bei Medizintechnik und Halbleitern zu Top 3-Platzierungen reiche. Auch die Erfolgsquote könne sich mit knapp 95 Prozent inzwischen sehen lassen. Die Chancen stünden gut, dass die Innovationskraft der chinesischen Volkswirtschaft hoch bleibe. Zum einen dürfte sich das mit zuletzt rund zehn Prozent robuste Wachstum der Ausgaben für Forschung und Entwicklung angesichts zunehmender staatlicher Unterstützung fortsetzen. Zum anderen spreche einiges dafür, dass China auch mit Blick auf die Bildung gut gerüstet sei: Hiervon würden beispielsweise mehr Doktortitel als in den USA oder der doppelt so hohe Anteil von Bachelor-Abschlüssen in Ingenieur- und Naturwissenschaften zeugen.



Zunehmende geopolitische Spannungen könnten darüber hinaus dazu führen, dass mehr in den USA ausgebildete Ingenieure nach China zurückkehren würden. In der Summe seien das gute Nachrichten für die chinesische Volkswirtschaft und damit auch für den Chinesischen Renminbi, obgleich die Notenbank eine stärkere Aufwertung kaum zulassen dürfte, um nicht auf der Exportseite für Gegenwind zu sorgen. (26.06.2020/ac/a/m)





