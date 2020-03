Vor diesem Hintergrund sei eine einschneidende Reaktion der Zentralbanken und Regierungen geboten. Einige konkrete positive Maßnahmen - von Zinssenkungen über die Stützung der Anleihemärkte bis hin zu den staatlichen Hilfspaketen - seien bereits getroffen worden, und es würden wahrscheinlich noch weitere folgen. Sowohl die FED als auch die EZB hätten bereits erklärt, dass ihre Mittel unbegrenzt seien, und die Staaten seien bereit, ihren Schuldenstand im Verhältnis zum BIP um etwa 10 bis 15% zu erhöhen. Die Schuldenquote Frankreichs beispielsweise dürfte am Ende dieser Krise von 100 auf 115% des BIP steigen, die Italiens von 135% auf fast 150% und die Deutschlands von 60% auf 70 bis 80%.



De facto würden wir uns damit dem Konzept des "bedingungslosen Einkommens" und des "Helikoptergeldes" annähern - also einer direkten Finanzierung von Projekten durch Zentralbanken und Regierungen ohne den Bankensektor.



Was bedeute diese beispiellose Situation für Investoren?



Die Frage nach der Dauer der Krise und der Geschwindigkeit des Aufschwungs sei dabei wesentlich. Damit stehe und falle alles andere. Sofern der Höhepunkt der Epidemie in zwei Monaten erreicht sei und es mit den Maßnahmen der Regierungen gelinge, eine Kaskade von Konkursen zu vermeiden, dann könnte die Erholung schnell erfolgen. Dann wären die aktuellen Kurse attraktiv. Wenn nicht, sei es gut möglich, dass die Korrektur an der Börse weitergehte.



Die Aktienbewertungen würden sich allmählich einem akzeptablen Niveau nähern: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis "vor dem Virus" und basierend auf den Zahlen von 2019 habe 13,5 für den S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und fast 10 für den Euro Stoxx 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) betragen. Zugegebenermaßen würden die Schätzungen für 2020 deutlich nach unten revidiert werden, wobei die "Top Down"-Schätzungen jetzt in der Größenordnung von -30% lägen, was zu einem "Tiefststand" des KGV 2020 von 19 bzw. 15 führen würde.



Es sei schwierig zu sagen, welches dieser Szenarien wahrscheinlich eintreten werde. Mercadal halte es jedoch für ratsam, schrittweise, mit einer langfristigen Perspektive und mit einer sorgfältigen Bewertung der damit verbundenen Gesamtrisiken in die Portfolios zu reinvestieren. Ziel sei es zu vermeiden, dass man gegebenenfalls zu einem Verkauf gezwungen sein werde. (31.03.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Coronavirus trifft eine globalisierte Wirtschaft, die gerade dabei war sich zu erholen, so Jean-Marie Mercadal, Chef-Anlagestratege bei OFI Asset Management.Zudem habe das Virus offengelegt, dass wir weltweit unzureichend darauf vorbereitet seien, eine Gesundheitskrise dieses Ausmaßes zu bewältigen - auch wenn es Unterschiede zwischen den Ländern bei der Viruseindämmung gebe. Die Folgen der Krise würden auf jeden Fall schwerwiegend sein.Die ersten Schätzungen zum Konjunktureinbruch in China seien massiv und seien bis vor zwei Monaten unvorstellbar gewesen. China, das als erstes Land vom Virus betroffen gewesen sei, befinde sich in einer Rezession mit einem geschätzten BIP-Rückgang von fast 6% im ersten Quartal. In der Eurozone gebe es noch keine wirklich verlässliche Schätzung, weil es noch zu früh sei, aber ein Rückgang des BIP im zweiten Quartal um etwa 15% auf Jahresbasis scheine Konsens zu sein. Für Deutschland werde für dieses Jahr ein Rückgang des BIP um bis zu 5,4% geschätzt. In den Vereinigten Staaten seien die Schätzungen unterschiedlich. JP Morgan und Goldman Sachs würden einen Rückgang um 14% bzw. 24% im zweiten Quartal auf Jahresbasis erwarten.Das Problem sei, dass diese plötzliche Kontraktion der Wirtschaft wahrscheinlich eine Kettenreaktion auslösen werde, was leicht vorstellbar und beunruhigend zugleich sei: Der Stopp bzw. das Herunterfahren der meisten Tätigkeiten des Wirtschaftslebens aufgrund der allgemeinen Eindämmung des Virus werde unweigerlich zu Konkursen führen. Dies könnte durch die hohe Anzahl der Ausfälle wiederum zu einer Bankenkrise und damit zu einem Stopp der Kreditvergabe an die Wirtschaft führen.