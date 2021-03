Angesichts der immensen Liquidität im Markt und der sich weiter ausbreitenden Negativzinsen seien Aktien zunehmend eine alternativlose Anlageklasse. Folgerichtig hätten die Analysten derzeit bei der Fürst Fugger Privatbank ihre Aktienquoten voll ausgeschöpft, um in dieser Phase dabei zu sein.



Dabei sei schwer abschätzbar, welche Branchen und Sektoren in den nächsten Wochen am stärksten laufen würden: Valuewerte hätten definitiv Aufholpotenzial. Technologiewerte hätten zwar korrigiert, seien aber nicht abgehängt und würden ebenfalls weiter laufen. Und Werte, die zuletzt nicht mitgestiegen seien, könnten Aufholbewegungen zeigen - zumindest temporär.



Die Analysten würden daher bei ihrer bewährten Strategie bleiben und auf Unternehmen mit einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell setzen. Möglichst viel dieser Werte im Depot zu haben, sei derzeit die sicherste Möglichkeit, dabei zu sein, auch über die nächsten Wochen hinaus. Die Analysten würden von einem guten Börsenjahr 2021 ausgehen. Allerdings könne es auch ein paar spürbare Korrekturen bringen.



Apropos Korrekturen: Auch beim Gold würden die Analysten in den kommenden Monaten wieder eine Erholung sehen. Sie würden daher die relativ hohe Gewichtung beibehalten - alleine schon als Rückversicherung fürs Depot.



In Summe seien die Analysten jedoch sehr zuversichtlich für dieses Jahr und würden davon ausgehen, dass sich im Jahresverlauf noch einige schöne Performance-Punkte sammeln lassen würden. (Ausgabe April 2021) (31.03.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vor uns liegen die Osterfeiertage und bieten eine willkommene Abwechslung vom Homeoffice-Trott, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Für Börsianer gibt es aber noch einen anderen Grund zur Freude: Wenn wir einen Blick auf die statistischen saisonalen Muster der Kapitalmärkte werfen, dann verheißen uns diese, dass wir vor den besten Börsenwochen des Jahres stehen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Wie zuletzt 2019 würden die erwähnten Muster in diesem Jahr wieder sehr gut funktionieren. Dazu passe, dass die Unternehmen viele positive Signale zu ihren Gewinnentwicklungen senden würden. Und obendrein würden die USA und China in einen regelrechten Wirtschaftsboom hineinlaufen. Für die USA laute die Wachstumsprognose für 2021 +6,5%. Das seien Wachstumswerte, wie man sie von prosperierenden Schwellenländern kenne.