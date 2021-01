LSE-Aktienkurs Fresnillo-Aktie:

925,40 GBp -12,90% (27.01.2021, 16:03)



Tradegate-Aktienkurs Fresnillo-Aktie:

10,80 EUR -11,44% (27.01.2021, 16:12)



ISIN Fresnillo-Aktie:

GB00B2QPKJ12



WKN Fresnillo-Aktie:

A0MVZE



Ticker-Symbol Fresnillo-Aktie:

FNL



Kurzprofil Fresnillo plc:



Fresnillo plc (ISIN: GB00B2QPKJ12, WKN: A0MVZE, Ticker-Symbol: FNL) ist ein Bergbauunternehmen, das in der Förderung von Silber und Gold tätig ist. Die Gesellschaft produziert Silber und Gold aus Blei- und Zinkkonzentraten in Mexiko. Außerdem besitzt der Konzern weitere aussichtsreiche Entwicklungsprojekte und Schürfrechte in Mexiko. Fresnillo plc gehört zu den größten Silberproduzenten weltweit und ist einer der größten Goldproduzenten in Mexiko. Der Hauptsitz der Fresnillo pls ist in London und die Konzernzentrale in Mexiko City. (27.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresnillo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresnillo-Aktie (ISIN: GB00B2QPKJ12, WKN: A0MVZE, Ticker-Symbol: FNL) unter die Lupe.Der Silberpreis gerate heute gemeinsam mit dem Goldpreis unter Druck. Aktuell würden Anleger den Edelmetallen kaum Aufmerksamkeit schenken. Bei einer Silber-Minenaktie gehe es besonders deutlich nach unten. Bei dem größten primären, börsennotierten Silberproduzenten Fresnillo. Die Aktie verliere im zweistelligen Prozentbereich. Das liege v.a. an den Quartalszahlen und dem Ausblick des Konzerns.Im vierten Quartal habe Fresnillo 215.600 Unzen Gold und 13 Mio. Unzen Silber produziert. Die Goldproduktion habe damit deutlich (24,8%) höher als noch im dritten Quartal gelegen, die Silberproduktion hingegen habe 2,5% unter dem Niveau des Vorquartals gelegen. Dazu hätten auch die Produktion von Beiprodukten wie Blei und Zink zulegen können. So weit, so gut. Das Problem sei aber der Ausblick. Zwar solle die Silberproduktion im laufenden Jahr mit 53,5 bis 59,5 Mio. Unzen über der des vergangenen Jahres von 53,1 Mio. Unzen liegen. Die Goldproduktion im laufenden Jahr solle aber nur bei 675.000 bis 725.000 Unzen liegen. Der Grund sei ein Erdrutsch auf Noche Buena, der den Zugang zu den tieferen Bereichen der Tagebaugrube erschwere und niedrigere Goldgehalte auf Cienega. Das alles führe zu einem eher verhaltenen Ausblick des Bergbau-Konzerns.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresnillo-Aktie: