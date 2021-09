Beim aktuellen Umsatzwachstum entspräche das einem 2022er KUV von 17. Zum Vergleich: Der Gigant Salesforce komme auf einen Wert von 9,7. Zwar wachse er nur halb so schnell, sei aber hoch profitabel.



Im Segment der Kunden-Management-Software bleibt DER AKTIONÄR bei seiner Empfehlung für Salesforce und daher beim IPO von Freshworks am Mittwoch an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 20.09.2021)



Kurzprofil Freshworks:



Freshworks macht es für Unternehmen einfach und schnell, ihre Kunden und Mitarbeiter zu begeistern. Dabei verfolgt Freshworks einen neuen Ansatz bei der Entwicklung und Bereitstellung von Software-as-a-Service, die erschwinglich, schnell zu implementieren und auf den Endbenutzer zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu herkömmlicher Software entwickelt Freshworks Technologien, die für alle Beteiligten funktionieren und es der IT, dem Kundenservice, dem Vertrieb, dem Marketing und der Personalabteilung leicht machen, ihre Arbeit zu erledigen und ihre Kunden zu begeistern.



Mehr als 50.000 Unternehmen nutzen die SaaS von Freshworks, um ein besseres Kundenerlebnis (CX, CRM) und Mitarbeitererlebnis (ITSM, HRSM) zu ermöglichen. (20.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freshworks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Freshworks unter die Lupe.Für Mittwoch plane Freshworks seinen Börsengang an der NASDAQ. Das Unternehmen, das im Wettbewerb mit den absoluten Schwergewichten aus dem Sektor der Kunden-Management-Software stehe, habe zuletzt ein kräftiges Wachstum verbucht. Das solle sich auch in der Bewertung des US-Unternehmens beim IPO niederschlagen.In H1/2021 seien die Umsätze 53 Prozent auf 169 Mio. Dollar geklettert. Gleichzeitig habe das Unternehmen seine Verluste deutlich zurückgefahren: Nachdem Ende Juni 2020 noch ein Fehlbetrag von 57 Mio. Dollar zu Buche gestanden habe, seien es ein Jahr später "nur noch" zehn Millionen gewesen.Die Produktpalette der Software-as-a-Service-Plattform reiche dabei von Customer-Relationship-Management- bis zu Helpdesk-Software. Damit sei Freshworks ein Rivale der AKTIONÄR-Empfehlung Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V).Gelinge es den Amerikanern beim IPO die Papiere am oberen Ende der Preisspanne von 28 bis 32 Dollar pro Aktie zu platzieren, komme das Unternehmen auf eine Bewertung von bis zu neun Milliarden Dollar.