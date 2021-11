Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius baue sein Geschäft in Kolumbien aus. Das DAX -Unternehmen übernehme zwei Fachkliniken in Medellín, der zweitgrößten Stadt des Landes, habe Fresenius am Montag in Bad Homburg mitgeteilt.Die auf Krebs- und Augenerkrankungen spezialisierten Einrichtungen Centro Oncológico de Antioquia (COA) und Clínica Clofán hätten zusammen rund 30 Millionen Euro Umsatz erzielt und sollten im kommenden Geschäftsjahr zum Konzernergebnis von Fresenius beitragen. COA sei eine auf die Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen spezialisierte Klinik mit 75 Betten, vier Operationssälen und Schwerpunktzentren für Nuklearmedizin, Radiotherapie und Knochenmarktransplantationen. Clínica Clofán sei die zweitgrößte Augenklinik der Stadt mit zehn Operationssälen und weiteren spezialisierten Einrichtungen, in denen auch schwere chronische Augenerkrankungen behandelt und komplizierte Eingriffe durchgeführt werden könnten.Fresenius sei in Kolumbien seit längerem über seine spanische Kliniktochter Quirónsalud aktiv. Mit den beiden potenziellen Neuzugängen umfasse das Netzwerk von Quirónsalud dann sechs Krankenhäuser und zehn Diagnostikzentren im Land, habe es geheißen. Die Zustimmung der kolumbianischen Wettbewerbsbehörden vorausgesetzt, rechne das Unternehmen mit einem Abschluss des Deals im ersten Quartal 2022.Die Investmentbank Jefferies habe die Einstufung für Fresenius nach dem Zukauf von Kliniken in Kolumbien auf "hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der zu Fresenius zählende Krankenhausbetreiber Helios dürfte seine Vision 2030 fortführen und in Lateinamerika weiter mit kleineren Übernahmen expandieren, habe Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Derzeit gibt es interessantere Werte, der Fresenius-Titel bleibt aber auf der Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)