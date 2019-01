XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (07.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei enorm stark in das neue Jahr gestartet. Am Freitag sei sogar ein Kursplus von mehr als 7% gelungen. Im Wochenvergleich sei Fresenius der sechstbeste Wert im DAX hinter Bayer, der Deutschen Bank, E.ON, RWE und Covestro. Und auch in die neue Woche starte Fresenius freundlich. Die Aktie gewinne am Montagmorgen gut 1,5%. Sie sei im letzten Jahr deutlich unter Druck gekommen, nachdem das Unternehmen zweimal innerhalb kürzester Zeit seine Prognose nach unten habe korrigieren müssen. Am 7. Dezember sei das vorläufige Tief mit einem Kurs von 38,28 Euro markiert worden. Derzeit notiere Fresenius wieder bei 44,88 Euro und damit knapp unter der nächsten psychologisch wichtigen Marke von 45,00 Euro. Hier verlaufe auch der kurzfristige Abwärtstrend. Ein Sprung darüber würde für die Aktie ein positives Signal bedeuten.Bekannt sei Fresenius für seine attraktive Dividendenpolitik. Das Unternehmen habe im letzten Jahr seine Dividende das 25. Mal in Folge erhöht und gehöre damit zu den Dividendenaristokraten. Und wie der Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm zuletzt angekündigt habe, sollte auch 2019 die nächste Erhöhung bevorstehen. Derzeit liege die Rendite bei 1,9%. Einen detaillierten Ausblick für 2019 sowie einen mittelfristigen Ausblick werde Fresenius anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen des Jahres 2018 am 20. Februar 2019 geben."Der Aktionär" habe bei Fresenius zuletzt mit einem Abstauberlimit zugegriffen. Langfristig sei die Aktie im historischen Vergleich derzeit sehr günstig bewertet. Bestehende Positionen sollten mit einem Stopp knapp unter dem jüngsten Tief platziert werden. "Der Aktionär" hat den Stopp deswegen bei 37,80 Euro gesetzt, so Marion Schlegel. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gelte, warte nun im Bereich von 47 Euro. (Analyse vom 07.01.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie: