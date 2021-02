12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (23.02.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in Q4 solide Zahlen geschafft. Die vorläufige Prognose für 2021 habe man indes bestätigt.Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius habe heute Früh seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2020 veröffentlicht, welche über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Demnach habe der Umsatz zwischen Oktober und Dezember 2020 um 5% auf EUR 9,30 Mrd. (Konsens: EUR 9,19 Mrd.) gesteigert (währungsbereinigt unverändert) werden können. Ohne negative COVID-19-Effekte hätte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 7% bis 8% erzielt. Das Betriebsergebnis sei um 2% auf EUR 1,25 Mrd. gestiegen, auch das Konzernergebnis habe um 2% auf EUR 494 Mio. (Konsens: EUR 464,1 Mio.) zugelegt.Fresenius leide in seiner Sparte Fresenius Medical Care (FMC; Produkte und Dienstleistungen mit chronischem Nierenversagen wie Dialysebehandlungen) von einer markanten Übersterblichkeit seiner Dialysepatienten in Folge von COVID-19, was sich negativ auf die Geschäftsentwicklung in diesem Segment ausgewirkt habe. Der Umsatz bei FMC habe sich in Q4/2020 um 3,9% auf EUR 4,40 Mrd. reduziert.Fresenius rechne auch im laufenden Jahr mit belastenden Effekten durch die COVID-19 Pandemie. Voraussichtlich werde es erst in der zweiten Jahreshälfte zu einer spürbaren Verbesserung der Rahmenbedingungen in den wesentlichen Märkten von Fresenius kommen. Dies sei jedoch stark von der zügig voranschreitenden Durchimpfung der Bevölkerung in diesen Märkten abhängig. Das Unternehmen habe konzernweite Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Profitabilität auf den Weg geschickt.Die letzte Empfehlung für die Fresenius-Aktie lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.