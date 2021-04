Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie halte den Klinik- und Medizinkonzern Fresenius SE seit rund einem Jahr auf Trab. Mittendrin müsse sich Konzernchef Stephan Sturm Spekulationen um eine Aufspaltung erwehren. Zudem sei Spannung auf der Ergebnisseite angesagt. Das Unternehmen veröffentliche in der kommenden Woche den Quartalsbericht.Wenn Sturm in der nächsten Woche die Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiere (am 6. Mai), stünden einmal mehr die Auswirkungen der Pandemie im Fokus. Die Klinikgesellschaft Helios mit ihren 89 Häusern habe in dem Jahresviertel - wie wohl fast überall in Deutschland - vor allem im Januar hohe Patientenzahlen mit Covid-19 verzeichnet.Im vergangenen Jahr habe Fresenius vor allem dank staatlicher Hilfemaßnahmen die corona-bedingten Belastungen im Klinikgeschäft zum Teil abfangen können. Dagegen habe zuletzt völlig unerwartet die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) Probleme gemacht. Nachdem sie zuvor noch relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen sei und Umsatz- und Gewinnzuwächse in 2020 erzielt habe, habe sie im Februar für 2021 einen Ergebnisrückgang um bis zu 25 Prozent in Aussicht gestellt - ein Schock für die Börse.Da FMC, obwohl nur zu 30 Prozent zu Fresenius gehörig, in der Bilanz von Fresenius voll konsolidiert werde, würden die trüben Perspektiven der Tochter auch die der Mutter überschatten. Beide Konzerne hätten deshalb bereits ein Bündel an Maßnahmen angekündigt, mit denen die Kosten in den kommenden Jahren gesenkt werden sollten, um wieder höhere Gewinne zu erzielen.Die britische Investmentbank Barclays habe Fresenius bereits im Vorfeld der Zahlen noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Zwar sei das Kursziel für Fresenius SE von 52 auf 50 Euro gesenkt worden, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Das erste Quartal des Unternehmens dürfte verhalten ausgefallen sein, so Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Über das Jahr hinweg sollte sich die geschäftliche Entwicklung aber verbessern.Die Aktie von Fresenius habe sich in den vergangenen Wochen von ihren Jahrestiefständen erholen können. Sie notiere nun nur noch knapp unter dem Jahreshoch, das im Januar bei 40,51 Euro markiert worden sei. Ein Sprung darüber würde ein wichtiges positives charttechnisches Signal bedeuten. (Analyse vom 28.04.2021)Mit Material von dpa-AFX