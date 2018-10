Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe am heutigen Dienstag die Q3-Zahlen präsentiert. Nachdem Fresenius bereits Mitte Oktober bekannt gegeben habe, dass sich Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr wohl nur am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite bewegen würden und die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) gar die Prognose reduziert habe, habe es nun wenig Überraschendes gegeben. Die nun vorgelegten Zahlen würden nun bestätigen, dass Fresenius von den schleppenden Geschäften von FMC und in seinen deutschen Helios-Kliniken ausgebremst worden sei. Das anhaltend florierende Geschäft mit Nachahmermitteln in der Sparte Kabi habe dies nicht komplett ausgleichen können, wie Fresenius am Morgen bei der Vorlage der endgültigen Zahlen gekannt gegeben habe."Auch im dritten Quartal konnte Fresenius gesunde Umsatzzuwächse erreichen. Unseren Gewinn konnten wir sogar noch etwas stärker steigern. Fresenius Kabi, Fresenius Vamed und Quirónsalud haben sich dabei ganz ausgezeichnet entwickelt. Bei Fresenius Medical Care und den Helios-Kliniken in Deutschland arbeiten wir daran, uns noch besser auf sich verändernde Rahmenbedingungen einzustellen. Aus einer insgesamt starken Position heraus gehen wir in den Endspurt zu einem neuen Rekordjahr", so Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.Beim Konzernumsatz strebe der Medizinkonzern für 2018 nun das Ende der ursprünglichen Bandbreite von fünf bis acht Prozent an. Das Konzernergebnis solle währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von sechs bis neun Prozent wachsen. Exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts solle das Konzernergebnis währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von etwa zehn bis 13 Prozent steigen.Neuen Schwung könnte die endgültige Klarheit über die abgesagte Akorn-Übernahme bringen. Zuletzt habe ein US-Gericht Fresenius Recht gegeben. Akorn sei aber in Berufung gegangen. (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link