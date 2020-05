XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Auf der Suche nach sicheren Häfen würden Anleger nach Einschätzung der US-Bank Morgan Stanley aktuell beim Gesundheitskonzern Fresenius und dessen Tochter Fresenius Medical Care (FMC) fündig. Fresenius sei im aktuell unsicheren Umfeld grundsolide und deshalb sein größter Favorit in der europäischen Medizintechnik-Landschaft, so Analyst Michael Jungling in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Und auch FMC überzeuge in der Corona-Krise durch defensive Qualitäten. Der Experte werde deshalb nach seiner eingehenden Bewertung der Lage optimistischer für beide Aktien. Er habe die Fresenius-Aktie von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft. Selbst mit dem von 51 auf 48 reduzierten Kursziel traue er dem Papier eine Fortsetzung seiner Kurserholung vom Corona-Crashtief bei rund 24 Euro Mitte März zu.Beflügelt vom Analystenkommentar könne die Fresenius-Aktie am Mittwoch kräftig zulegen und sei sogar der mit Abstand beste Wert des Tages im DAX. Mit dem jüngsten kräftigen Kursanstieg sei nicht nur der Sprung über das April-Hoch gelungen, sondern zuletzt auch über die wichtige 200-Tage-Linie. Könne sich das Papier darüber behaupten, wäre dies ein klares charttechnisches Kaufsignal. Anleger könnten weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: