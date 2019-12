Börsenplätze Fresenius-Aktie:



50,02 EUR -0,14% (23.12.2019, 13:20)



DE0005785604



578560



FRE



FSNUF



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der deutsche Medizinkonzern treibe seine Expansion in Lateinamerika voran. Die spanische Tochter Quironsalud übernehme das kolumbianische Privatkrankenhaus Centro Medico Imbanaco für insgesamt rund 300 Mio. Euro, so Fresenius in einer Mitteilung.Quironsalud sei aktuell der Wachstumstreiber bei der Kliniksparte Helios, der im vergangenen Jahr im Deutschland-Geschäft v.a. ein Rückgang bei den Patientenzahlen und eine überraschend starke Mitarbeiterfluktuation - insbesondere bei den Ärzten - zu schaffen gemacht habe.Erst Anfang November habe Helios die Übernahme der kolumbianischen Diagnostikfirma CediMed für rund 40 Mio. Euro bekannt gegeben. In den Monaten davor habe Quironsalud mehrere Kliniken in Kolumbien gekauft. Fresenius-Chef Stephan Sturm sehe das Land als Wachstumsmarkt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link