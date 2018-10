Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

73,54 EUR -14,21% (17.10.2018, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

74,00 EUR -13,99% (17.10.2018, 09:40)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Nach vorläufigen Geschäftszahlen verkündete das Unternehmen auch für das Q3/2018 einen Umsatzrückgang um 6% auf EUR 4.058 Mio. Anders als von FMC angekündigt, sei eine Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr bisher ausgeblieben. Neben den bekannten Belastungsfaktoren (ungünstige Wechselkurseffekte, fehlende Beiträge aufgrund des Verkaufs von Sound) sei nun auch ein unter den eigenen Erwartungen liegender operativer Geschäftsverlauf in Q3 dazugekommen. Da der Vorstand damit rechne, "dass diese Bedingungen, zumindest teilweise, auch im vierten Quartal gelten", sei der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 abermals angepasst worden.In dem derzeit nervösen Marktumfeld sei die negative Überraschung vom Dialyseunternehmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen und sei mit einem deutlichen Kursrückgang (rund 19%; 12:00) quittiert worden. Fechner stufe diese Marktreaktion angesichts der langfristig guten Perspektiven sowie der immer noch positiven operativen Ergebnisse als deutlich zu negativ ein. Doch werde die weitere Entwicklung sehr vom Bestand der mittelfristigen Geschäftsaussichten abhängen.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Fresenius Medical Care-Aktie, senkt sein Kursziel angesichts der Unsicherheiten aber von EUR 102,00 auf EUR 85,00. (Analyse vom 02.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: