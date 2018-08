Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

86,36 EUR +0,28% (06.08.2018, 13:39)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (06.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) von "kaufen" auf "halten" herab.Auch das zweite Quartal sei aufgrund der stark negativen Währungsentwicklung ein schwieriges für das Unternehmen gewesen. Nachdem FMC Ende April aufgrund der Dollarstärke bereits eine Umsatzwarnung veröffentlicht habe, habe das Unternehmen auch in Q2/18 einen hauptsächlich währungsbedingten Umsatzrückgang von 6% auf 4,2 Mrd. EUR hinnehmen müssen (organisch +4%). Das EBIT sei aufgrund dessen und wegen des Wegfalls der Vergütungsnachzahlung von US-Kriegsveteranen (VA) aus dem Vorjahr um 3% auf 568 Mio. EUR gefallen. Inklusive des Verkaufserlöses von Sound Inpatient Physicians sei es um 140% auf 1,4 Mrd. EUR gestiegen. Die EBIT-Marge habe sich auf 13,5% (Vj: 13,0%) verbessert. Das bereinigte Konzernergebnis sei aufgrund der US-Steuerreform um 15% (währungsbereinigt +22%) auf 308 Mio. EUR gestiegen.Im Kerngeschäft Dialyse habe sich die Anzahl der Behandlungen um 3% erhöht. Der durchschnittliche Umsatz sei um 13 USD auf 351 USD gestiegen. Allerdings seien die durchschnittlichen Kosten pro Behandlung noch stärker nämlich um 14 USD auf 286 USD gestiegen, was u.a. auf höhere Mieten und die Einführung von Kalzimimetika zurückzuführen gewesen sei. Der operative Cash Flow vor Working Capital Veränderungen habe sich auf 1,2 Mrd. EUR (Vj: 524 Mio. EUR) verbessert. Der Working Capital Bedarf sei höher ausgefallen als im Vorjahresquartal (579 Mio. EUR versus Zufluss von 359 Mio. EUR in Q2 2017). Die Investitionen hätten um 18% auf 227 Mio. EUR zugelegt. Nach Investitionen habe FMC einen freien Cash Flow von 429 Mio. EUR erwirtschaftet. Die Nettofinanzverschuldung sei von 6,5 Mrd. EUR (Ende 2017) auf 5,6 Mrd. EUR gesunken.FMC erwarte für 2018 weiter ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 5% und 7%. Der bereinigte Konzernüberschuss solle währungsbereinigt um 13% bis 15% steigen. Ohne Sondereinflüsse dürfte er um 7% bis 9% zulegen. In den Zielen seien die Auswirkungen der geplanten Akquisition von NxStage Medical und Verkäufe bei Care Coordination nicht enthalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:86,62 EUR +0,72% (06.08.2018, 13:29)