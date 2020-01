ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Rücksetzer möglich - ChartanalyseDie Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) bildete nach dem Tief vom 15. August 2019 einen Doppelboden aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diesen habe sie am 30. Oktober 2019 mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 63,96 EUR vollendet. Anschließend sei der Wert an das 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung ab Mai 2019 bei 69,25 EUR geklettert. Dort sei er zwar zunächst gescheitert, aber nach einem Pullback an den Doppelboden sei am 21. Januar der Ausbruch gelungen.Kurzfristig könne es noch zu einem Rücksetzer auf 69,25 bis 69,08 EUR kommen. Solange die Aktie von Fresenius Medical Care aber über diesem Bereich notiere, bestehe eine gute Chance auf einen weiteren Anstieg in Richtung 75,70 bis 76,68 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter 69,08 EUR abfallen, dann könnte es erneut zu Abgaben in Richtung 63,96 EUR kommen. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:72,08 EUR +1,78% (28.01.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:71,80 EUR +0,73% (29.01.2020, 08:37)