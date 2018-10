Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

74,00 EUR -13,99% (17.10.2018, 09:40)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (17.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).FMC habe aufgrund vorläufiger Q3-Zahlen, die schwächer als erwartet ausgefallen seien, und Belastungsfaktoren, die zumindest teilweise auch im Schlussquartal anhalten würden, den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Demnach werde nun nur noch ein währungsbereinigtes (wb.) Umsatzwachstum von 2% bis 3% (bisher: +5% bis +7%) y/y prognostiziert. Das bereinigte Nettoergebnis solle wb. um 11% bis 12% (bisher: +13% bis +15%) y/y steigen. Vor allem die erheblich niedrigeren Wachstumsaussichten habe Weininger überrascht.Der DAX-Titel habe im Handel mit einem prozentual zweistelligen Kursabschlag reagiert, nachdem sie sich in den letzten Monaten in einem schwierigen Marktumfeld stabil gezeigt habe (3M: +/-0%; relativ ggü. DAX: +7 PP). Weininger habe seine EPS-Erwartungen für 2018 (bereinigt: 4,03 (alt: 4,33) Euro) und 2019 (bereinigt: 4,49 (alt: 4,90) Euro) gesenkt.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Fresenius Medical Care-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde von 90 Euro auf 80 Euro gesenkt. (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:73,54 EUR -14,21% (17.10.2018, 09:25)