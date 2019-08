ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (21.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.FMC habe den Markt mit den Q2-Zahlen nicht überzeugen können. Seitdem begebe sich die Aktie auf Tauchstation und sei unter die 60-Euro-Marke gerutscht. Hinzu komme ein kritischer Analystenkommentar aus dem Hause Morgan Stanley mit einer klaren Reduzierung des Kursziels. Analyst Michael Jüngling habe das Kursziel für die FMC-Aktie von 70 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Eine eingehende Untersuchung des Marktes für Heimdialyse habe zu seiner Neubewertung geführt. Die Markterwartungen seien mittelfristig optimistisch, doch nach Meinung des Experten seien die Aussichten des deutschen Dialysespezialisten riskanter.Die FMC-Aktie befinde sich auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Im Zuge des Abverkaufs sei das DAX-Papier unter den "Aktionär"-Stopp bei 59 Euro gerutscht. Die FMC-Aktie befinde sich aktuell auf der Watchlist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:60,04 EUR -0,79% (21.08.2019, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:60,00 EUR -0,66% (21.08.2019, 15:46)