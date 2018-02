Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

93,26 EUR +0,14% (01.02.2018, 08:53)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (01.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse der BNP Paribas:Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) zeigt sich in den letzten Wochen in einer sehr starken Verfassung, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Am 5. Januar 2018 sei der Aktie der Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 89,22 EUR gelungen. Anschließend habe sie zunächst auf 92,50 EUR angezogen. Nach einem Rücksetzer auf 88,34 EUR sei der Aktienkurs des Dialysespezialisten wieder geklettert und sei vorgestern sogar über 92,50 EUR ausgebrochen. Gestern habe sich eine kleine Unsicherheitskerze oberhalb von 92,50 EUR gebildet. Fresenius Medical Care zeige damit relative Stärke gegenüber dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).AusblickMit dem Ausbruch über 92,50 EUR habe sich ein Signal ergeben, das auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen hindeute. Dieses Signal könnte durchaus zu weiteren Gewinnen bis in den Bereich um 100 EUR führen. Sollte es zu einem Rückfall unter 92,50 EUR kommen, ergäbe sich ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Bruch der Unterstützung bei 88,34 EUR wäre mit einem etwas größeren Verkaufssignal verbunden. (Analyse vom 01.02.2018)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:93,00 EUR +0,06% (31.01.2018, 17:35)