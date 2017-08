Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.FMC wolle sein Geschäft in den USA weiter stärken und für insgesamt zwei Milliarden Dollar das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical übernehmen. Die Transaktion solle voraussichtlich im kommenden Jahr zum Abschluss gebracht werden. Gemäß dem Merger Agreement habe sich Fresenius Medical Care North America verpflichtet, alle ausstehenden Aktien von NxStage Medical gegen eine Barzahlung in Höhe von 30,00 Dollar pro Stammaktie erwerben.Die ohnehin charttechnisch angeschlagene Fresenius Medical Care-Aktie reagiere auf die heutige Übernahmemeldung mit einem weiteren Kursabschlag. Am frühen Nachmittag verliere der DAX-Titel 2,2 Prozent auf 77,40 Euro. Damit sei das Papier knapp daran gescheitert, die 200-Tage-Linie wieder nach oben zu durchbrechen. Die nächsten wichtigen Unterstützungen würden nun im Bereich von 75 Euro warten. Bei knapp 74 Euro befinde sich das Jahrestief.DER AKTIONÄR rate dazu, vor einem Einstieg in die Fresenius Medical Care-Aktie ein positives charttechnisches Signal wie den Sprung über die 200-Tage-Linie abzuwarten. (Analyse vom 07.08.2017)