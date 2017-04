ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (27.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Gute Stimmung - AktienanalyseDie Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) stand in dieser Woche auf den Kauflisten der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Wochensicht sei der DAX-Wert um mehr als zwei Prozent geklettert. Damit nähere sich der Titel in großen Schritten dem Ende 2016 markierten Zwischenhoch bei 82 Euro. Für gute Stimmung hätten zuletzt positive Branchennachrichten gesorgt. Der US-Medizinausrüster Becton Dickinson (BD) wolle C R Bard für 24 Mrd. Dollar übernehmen. Mithilfe des Spezialisten für Medizintechnik in den Bereichen Urologie, Onkologie und Gefäßerkrankungen verbessere man seine Wachstumsmöglichkeiten im Ausland, etwa in China, so BD. (Ausgabe 16/2017)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:82,35 EUR +0,19% (27.04.2017, 16:20)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:82,339 EUR +0,91% (27.04.2017, 16:26)