XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

39,25 EUR -0,78% (13.08.2020, 09:54)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Bei gut 45 EUR sei der Fresenius-Aktie zuletzt die Puste ausgegangen. Die anschließende Korrektur lote nun aber einen interessanten Haltebereichaus. Schließlich fungiere das Tief von Ende 2018 bei 38,28 EUR als wichtige Unterstützung. Übergeordnet vollziehe sich die Kursentwicklung seit Juni 2017 im Rahmen einer potenziellen Korrekturflagge. Demnach würde ein Spurt über das Junihoch bei 46,51 EUR die Ambitionen der Bullen unterstreichen, die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 57,78 EUR) tatsächlich zu attackieren. Eine Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wiederaufnahme des grundsätzlichen Haussetrends zur Folge. Hoffnungen auf ein solches strategisches Kaufsignal wecke der trendfolgende MACD, der auf historisch niedrigem Niveau an einem positiven Schnittmuster arbeite.Bis zu einem endgültigen Befreiungsschlag würden Discountzertifikate attraktive Seitwärtsrenditen bieten. Dabei sollten Investoren neben dem o. g. 2018er-Tiefauch den langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 34,95EUR) als weitere Rückzugslinie in ihr Kalkül einbeziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:39,22 EUR -1,31% (13.08.2020, 10:08)