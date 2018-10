XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

61,44 EUR -2,20% (18.10.2018, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

62,10 EUR -1,68% (18.10.2018, 14:22)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (18.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), senkt aber das Kursziel von 82 auf 75 Euro.Fresenius weise zwar in Q3 2018 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen wie in den Vorquartalen währungsbereinigt und ohne Sondereffekte eine grundsätzlich weiterhin erfreuliche Geschäftsdynamik auf, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ein schwächer als erwarteter Geschäftsverlauf in den Sparten FMC und Helios habe jedoch für eine Eingrenzung der "ambitionierten Wachstumsziele" für das GJ 2018 gesorgt. An und für sich stelle die Anpassung auf die untere Bandbreite der bisherigen Prognosespanne keinen Beinbruch dar. Nach der geplatzten Übernahme von Akorn sorge nun allerdings die operative Entwicklung für Unruhe bei den Anlegern. Dies habe sich angesichts der bisherigen Planerfüllung beim deutschen Gesundheitskonzern umso mehr verstärkt. In dem derzeit nervösen Marktumfeld sei die negative Überraschung zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen und sei mit einem deutlichen Kurseinbruch quittiert worden. Dabei befinde sich Fresenius nach wie vor auf Kurs auf das 15. Rekordjahr in Folge. Fechner stufe die Marktreaktion angesichts der guten Perspektiven im Gesundheitsbereich als deutlich zu negativ ein und gehe von einer Fortsetzung der soliden Geschäftsentwicklung der letzten Jahre aus.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie, reduziert aber sein Kursziel angesichts der gestiegenen Unsicherheiten von 82 auf 75 Euro. (Analyse vom 18.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius-Aktie: