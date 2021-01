Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

38,97 EUR -0,08% (20.01.2021, 19:12)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

38,81 EUR +0,21% (20.01.2021, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Deutschland Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ Other OTC-Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Obwohl die Auslastung in den Krankenhäusern hoch sei, würden Gesundheitskonzerne und private Klinikbetreiber wie Fresenius leiden. Lukrative Dienstleistungen wie Operationen würden verschoben oder würden ausfallen, um Kapazitäten für Corona-Patienten zu schaffen. Das Licht am Ende des Tunnels scheine nun aber heller zu werden, denn Mitglieder aus dem Aufsichtsrat hätten sich in den letzten Wochen mit Aktien eingedeckt. Sie hätten im Bereich 38 bis 39 Euro zugegriffen. Das mache Mut: Insider hätten in der Regel einen Informationsvorsprung und könnten in der Regel am besten die Lage des Unternehmens einschätzen.Die Fresenius-Aktie sei in den letzten Monaten nicht gut gelaufen. Im Oktober, als sich der zweite Lockdown angekündigt habe, habe die Aktie über 20 Prozent verloren. Im November habe sich der Kurs erholt und pendle seitdem wieder in seiner Seitwärtsspanne zwischen 36 Euro und 40 Euro.In der letzten Handelswoche 2020 habe die Aktie dann mit Dynamik zum Ausbruchversuch angesetzt, sei aber zunächst bei 40,50 Euro wieder abgeprallt. Die ersten Wochen im neuen Jahr habe die Aktie leicht konsolidiert und ein neues Jahrestief bei 37,90 Euro gebildet. Aus technischer Sicht stelle der aktuelle Kursrückgang nur eine Korrektur dar, die Aktie dürfte die nächsten Wochen zum erneuten Ausbruchversuch ansetzen. Optimistisch würden sich auch die Analysten von Goldman Sachs zeigen, die Investmentbank habe am Montag ihr Kursziel von 48 Euro auf 50 Euro erhöht. Für Anleger mit etwas Geduld könnte sich aktuell damit eine interessante Chance ergeben.Besonders für langfristige Anleger und Dividendenjäger bietet sich bei Fresenius mit 25 Dividendenerhöhungen am Stück nun wieder eine gute Gelegenheit zum Kauf, so Tim Temp von "Der Aktionär". Für kurzfristig orientierte Anleger sollte der Stopp eng bei 35 Euro liegen, falls der Kurs nach unten aus dem Seitwärtsbereich falle. (Analyse vom 20.01.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Fresenius.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link