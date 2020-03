Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

33,365 EUR -4,33% (30.03.2020, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

33,17 EUR -4,16% (30.03.2020, 12:57)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (30.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius verschiebe wegen der Corona-Krise seine Hauptversammlung. Das für den 20. Mai geplante Aktionärstreffen werde an einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, habe das DAX-Unternehmen am Montag in Bad Homburg erklärt. Ein neuer Termin werde bekannt gegeben, sobald eine verlässliche Planung möglich sei. Damit verschiebe sich auch die Auszahlung der Dividende. Derzeit gehe es darum, die Pandemie einzudämmen, habe Fresenius-Chef Stephan Sturm gesagt. Die Gesundheit von Beschäftigten und Aktionären gehe vor. Ebenfalls vertagt werde die Hauptversammlung der Dialysetochter Fresenius Medical Care, die für den 19. Mai angesetzt gewesen sei.Wegen des Coronavirus hätten schon reihenweise DAX-Konzerne ihre Hauptversammlungen verschoben, darunter Volkswagen, Daimler, Telekom, Merck, Beiersdorf und Henkel.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Fresenius derweil auf "outperform" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive habe in einer am Montag veröffentlichten Studie untersucht, wie abhängig die Umsätze europäischer Gesundheitskonzerne von aufgeschobenen Behandlungen seien, mit denen in Zeiten der Corona-Krise Kapazitäten in den Krankenhäusern freigehalten werden sollten. Fresenius Medical Care und Fresenius seien weniger davon betroffen. Fresenius Medical Care bewerte die Analystin mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 64 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link