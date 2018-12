Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (12.12.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Grund für den Kurseinbruch in der vergangenen Woche sei die Meldung gewesen, dass der hessische Medizinkonzern seine bisherigen Mittelfristziele wegen der zuletzt schwächeren Geschäftsentwicklung und hoher Investitionen im kommenden Jahr nicht erreichen werde. Bereits Mitte Oktober have sich Fresenius nach Enttäuschungen bei einigen seiner Töchter weniger optimistisch für das laufende Jahr gezeigt. All dies sei nun jedoch im Aktienkurs eingepreist. Zudem sei die seit Monaten andauernde Hängepartie wegen der abgeblasenen Akorn-Übernahme nun endlich vom Tisch. Die Fresenius-Aktie profitiere nun von einer Reihe von Kaufempfehlungen."Der Aktionär" habe vor Kurzem ein Abstauberlimit bei 45 Euro für Fresenius am Markt platziert. Dieses sei im Zuge der jüngsten Korrektur erreicht worden. Anleger sollten die bestehende Position mit einem Stopp bei 36 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link