Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (08.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) von "halten" auf "kaufen" hoch, senkt aber das Kursziel von 54 Euro auf 48 Euro.Das Q1-Zahlenwerk habe umsatz- und ergebnisseitig moderat über den Analystenprognosen gelegen. Das sehr solide organische Umsatzwachstum von 5% (Q4/2019: +4%; Q3/2019: +5%; Q2/2019: +5%) y/y habe aufrecht erhalten werden können. Ergebnisseitig habe der Rückgang bei Kabi und die Belastung bei Helios Spanien durch die anderen Geschäftsbereiche kompensiert werden können. Fresenius habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr vorerst bestätigt, gehe aber von einer stärkeren Beeinträchtigung des operativen Geschäfts in Q2 durch COVID-19 aus und ziehe daher eine Anpassung der Guidance in Erwägung. Dies sei nach Meinung des Analysten bereits im Aktienkurs eingepreist.Gottschalt habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 3,40 (alt: 3,68) Euro; bereinigtes EPS: 3,47 (alt: 3,75) Euro) sowie 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,82 (alt: 3,96) Euro; bereinigtes EPS: 3,89 (alt: 4,03) Euro) reduziert.Nach dem Kursrückgang der letzten drei Monate (-17,6%) weise der Titel trotz des gesenkten Kursziels ein Aufwärtspotenzial von >+15% auf. Daher stuft Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die Fresenius-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 08.05.2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie: