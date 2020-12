Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

37,50 EUR -3,25% (21.12.2020, 21:24)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

36,85 EUR -4,48% (21.12.2020, 17:36)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Deutschland Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (21.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius habe zum Wochenauftakt deutliche Verluste einstecken müssen. Fast fünf Prozent sei es am Ende nach unten gegangen. Damit sei die Aktie noch vor Bayer und der Munich Re der schwächste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX . Fresenius habe am heutigen Montag die Übernahme der Eugin-Gruppe mit einem globalen Netz an Reproduktionskliniken gemeldet.Damit wolle Fresenius seine Krankenhauskette Helios stärken. Eugin unterhalte 31 Krankenhäuser und 34 weitere Standorte in neun Ländern und habe vergangenes Jahr rund 160 Millionen Euro Umsatz erzielt. Die Gruppe werde bei dem Deal mit 430 Millionen Euro einschließlich Minderheitsbeteiligungen und übernommenen Schulden bewertet.Fresenius Helios, größer privater Krankenhausbetreiber hierzulande mit 89 Kliniken, verspreche sich mit Reproduktionsmedizin Wachstumschancen. Die Behandlungen seien gefragt, da viele Frauen erst in einem höheren Alter Kinder bekommen möchten und es häufig zu Unfruchtbarkeit komme. Der wissenschaftliche Fortschritt führe aber zu höheren Erfolgsraten, etwa bei künstlichen Befruchtungen sowie geringeren Belastungen für Patienten, habe der Konzern erklärt.Fresenius führe seit Jahren reproduktionsmedizinische Behandlungen durch, wenngleich in überschaubarer Zahl: Im vergangenen Jahr seien 7.000 Patienten in dem Feld betreut worden, die meisten in Spanien. Mit der Übernahme werde Fresenius Helios ein führender Anbieter im noch stark fragmentierten Markt für Reproduktionsmedizin, die Übernahme ergänze die Präsenz der Klinikkette in Deutschland, Spanien und Lateinamerika.Die Aktie von Fresenius habe zuletzt bereits kurzzeitig über die 200-Tage-Linie gespitzt, sie sei jedoch anschließend wieder darunter zurückgefallen. Mit dem heutigen Minus habe sich das Papier weiter von diesem wichtigen Widerstand entfernt.Anleger warten weiter den nachhaltigen Ausbruch darüber sowie über das Septemberhoch bei 40,52 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 21.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)