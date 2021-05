Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

41,315 EUR +0,28% (06.05.2021, 10:23)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

41,30 EUR -0,23% (06.05.2021, 10:08)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die anhaltende Corona-Pandemie habe dem Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius zum Jahresstart Umsatz- und Ergebniseinbußen beschert. Dabei hätten jedoch auch Währungseffekte das Wachstum belastet. "Wir haben es geschafft, aus eigener Kraft zu wachsen, obwohl das erste Quartal des Vorjahres weniger stark von der Pandemie beeinträchtigt war", habe Konzernchef Stephan Sturm am Donnerstag laut Mitteilung gesagt. "Das stimmt mich optimistisch, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen können."Bereinigt um Wechselkurseffekte hätten die Erlöse um drei Prozent zugelegt, seien jedoch nominal um zwei Prozent auf rund neun Milliarden Euro gesunken. Während das deutsche Krankenhausgeschäft von staatlicher Unterstützung profitiert habe, habe die auf Flüssigmedizin und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi in Nordamerika gelitten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) sei um elf Prozent auf rund eine Milliarde Euro zurückgegangen. Der bereinigte Gewinn sei um sechs Prozent auf 435 Millionen Euro gesunken. Damit habe Fresenius jedoch besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) habe unterdessen beim Umsatz einen Rückgang um nominal sechs Prozent auf 4,2 Milliarden Euro verkraften müssen, das Konzernergebnis sei um zwölf Prozent auf 249 Millionen Euro eingebrochen. Auch FMC habe die Prognose bestätigt und rechne unverändert in diesem Jahr mit einem erheblichen Ergebnisknick.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link