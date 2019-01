Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (09.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe den Generika-Hersteller Akorn im April 2017 für 4,3 Mrd. USD plus 450 Mio. USD Schulden übernehmen wollen. Wegen Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität habe es sich von dem Vorhaben zurückgezogen, vor Gericht hätten die Bad Homburger den anschließenden Prozess gewonnen. Gut so, denn bei Akorn laufe es alles andere als rund. Die FDA habe einen "Warning Letter" an das US-Unternehmen gesendet - vorbörslich breche die Akorn-Aktie erneut zweistellig ein.Nach einer Inspektion der Produktionsstätte Decatur in Illinois habe die US-Gesundheitsbehörde den Warnbescheid ausstellen müssen. Denn die FDA habe Mängel festgestellt. Akorn müsse jetzt in den kommenden 15 Werktagen (ab dem 4. Januar 2019) antworten und ein Maßnahmenpaket definieren, um die Inspekteure der Behörde milde zu stimmen. Werde die FDA nicht überzeugt, dürfe Akorn keine Produkte mehr für den US-Markt produzieren.Was hätte sich Fresenius da nur einverleibt? Mittlerweile bewerte die Börse den Generikahersteller Akorn nur mit knapp 500 Mio. USD und damit nur noch mit gut ein Zehntel von dem, was Fresenius ursprünglich auf den Tisch gelegt habe.Investierte Anleger halten an der Fresenius-Aktie fest und setzen auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 37,80 Euro. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link