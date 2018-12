Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (13.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Sei Fresenius noch am Mittwoch der mit Abstand stärkste Wert im DAX gewesen, sei die Aktie heute ganz am Ende der Liste zu finden. Sie verliere 2,7% auf 41,23 Euro. Doch diese Bewegung sei nicht ungewöhnlich. Der Titel arbeite aktuell an einer Bodenbildung. Zuvor sei er massiv unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, seine bisherigen Mittelfristziele wegen der zuletzt schwächeren Geschäftsentwicklung und hoher Investitionen im kommenden Jahr nicht erreichen zu werden. Bereits Mitte Oktober habe sich der Konzern nach Enttäuschungen bei einigen seiner Töchter weniger optimistisch für das laufende Jahr gezeigt, was zum Start der Abwärtsbewegung geführt habe.Das zwischenzeitliche Minus seit Oktober habe zeitweise mehr als 45% betragen. Die negativen News seien inzwischen im Kurs eingepreist. Das würden auch die Analysten der Privatbank Berenberg so sehen, die für den Titel eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 70,95 Euro ausgesprochen hätten. Mit dem jüngsten Kurssturz seien die Sorgen um die weitere Entwicklung des Medizinkonzerns inzwischen mehr als eingepreist, so Analyst Tom Jones. Anleger brauchten nun Geduld, denn es sei nicht eine Frage des "ob", sondern des Zeitpunkts, zu dem das Krankenhausgeschäft wieder zurück zu nachhaltigem operativen Wachstum finde. 2019 werde sicherlich ein mittelmäßiges Jahr, auch weil die Tochter Kabi mit einem starken Vorjahr zu kämpfen habe.Die Analysten der NordLB würden ebenfalls zum Kauf mit einem Kursziel von 58 Euro raten. Analyst Holger Fechner in einer Studie zu Fresenius: Anders jedoch als die deutlich negative Kursreaktion vermuten lasse, drohe aber nur eine zwischenzeitliche Gewinnstagnation und kein Gewinneinbruch.Anleger sollten die bestehende Position bei der Fresenius-Aktie mit einem Stopp bei 36 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2018)