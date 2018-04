Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

63,30 EUR -0,57% (06.04.2018, 10:08)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (06.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Mittelfristiger Abwärtstrend beherrscht das Kursgeschehen - ChartanalyseDas Papier von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist geradewegs dabei eine wahrscheinlich mehrwöchige Erholungsbewegung zu vollziehen und bietet auf kurzfristiger Basis durchaus Potenzial, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Verlaufshoch von 80,07 Euro Mitte letzten Jahres sei die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius in einen Abwärtstrend abgedreht und dabei zunächst auf das Niveau 68,00 Euro zurückgefallen. Der finale Rücksetzer habe sogar bis unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis gereicht und habe vorläufig im Dezember 2017 geendet. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung sei es Ende März jedoch zu einem erneuten Test der 200-Wochen-Durchschnittslinie gekommen.Erst danach sei die Aktie in dieser Woche dem Aufruf Bullen gefolgt und habe überdeutlich zulegen können. Doch der mittelfristige Abwärtstrend seit Sommer letzten Jahres sei nach wie vor intakt und beherrsche übergeordnet das Kursgeschehen. Der in der Analyse vom 22. März 2018 vorgestellte, langfristige Aufwärtstrend und damit verbundene Long-Chance bei der Fresenius-Aktie brachte bereits einen kleinen Kursgewinn ein, auf großer Kaufsignale müssen sich Investoren jedoch noch einige Wochen lang gedulden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 06.04.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:63,36 EUR -0,91% (06.04.2018, 09:57)