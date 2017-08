Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,271 EUR -1,27% (07.08.2017, 13:27)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (07.08.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Gunnar Romer von der Deutschen Bank:Gunnar Romer, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der deutsche Medizinkonzern sei auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies Bedenken hinsichtlich des zugekauften US-Arzneimittelherstellers Akorn seien übertrieben.Gunnar Romer, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie mit einem Kursziel von 85 Euro bestätigt. (Analyse vom 07.08.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:69,12 EUR -1,19% (07.08.2017, 13:13)