XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

62,22 EUR -1,05% (22.03.2018, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

62,28 EUR -0,57% (22.03.2018, 11:03)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (22.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend - AktienanalyseFresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) aus Bad Homburg vor der Höhe ist ein weltweit führender Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für Dialyse, Krankenhaus und ambulante Versorgung, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Gruppe umfasse die vier eigenständig agierenden Bereiche Medical Care, Helios, Kabi und Vamed. Zuletzt habe Fresenius mit seinem Jahresergebnis überzeugt. Zum 14. Mal in Folge habe der Konzern ein Jahr mit einem Rekord beendet und für dieses Jahr weiteres Wachstum angekündigt. Ebenso habe der Konzern der Hauptversammlung, die am 18. Mai stattfinde, eine Erhöhung der Dividende um 21 Prozent auf 0,75 Euro vorgeschlagen. Zum 25. Mal in Folge solle die Ausschüttung steigen. Zahlen zum ersten Quartal stelle Fresenius am 3. Mai vor. Auch Analysten hätten sich zuletzt positiv zur Aktie geäußert und Kursziele bis 89,10 Euro formuliert.Die Investmentbank Barclays habe ihre Einstufung auf "übergewichten" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Analysten der Privatbank Berenberg hätten die Fresenius-Aktie sogar mit einem Ziel von 89,10 Euro als Kauf gesehen. Dass die Société Générale ihr Ziel auf 85 Euro gesenkt habe, sei der unsicheren Übernahme des US-amerikanischen Generika-Herstellers Akorn geschuldet gewesen, den sie wiederum aus ihrem Bewertungsmodell gestrichen hätten. Im April letzten Jahres habe Fresenius dessen Kauf angekündigt. Dieser Plan sei nun in Gefahr geraten, da Akorn bei der US-Arzneimittelbehörde falsche Angaben gemacht haben könnte. Ein Aus der Übernahme könnte allerdings erleichtert zur Kenntnis genommen werden, denn Händler hätten Akorn zuletzt als Klotz am Bein bezeichnet, der die Entwicklung der Aktie belastet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: