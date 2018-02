XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,78 EUR +4,18% (27.02.2018, 16:11)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,86 EUR +3,70% (27.02.2018, 16:27)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (27.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) weiterhin zu kaufen.Der Konzern habe wie in den Vorquartalen in Q4/2017 und somit auch im Geschäftsjahr 2017 mit einer unverändert erfreulichen Geschäftsdynamik den Konsens erfüllen können. Neben den bereits getätigten Übernahmen (insb. der spanischen Krankenhauskette Quirónsalud) habe Fresenius auch von einem soliden organischen Wachstum profitieren können. Bremsend habe sich hingegen negative Währungsumrechnungseffekte ausgewirkt. Bei Akorn werde unter Einbeziehung externer Sachverständiger geprüft, ob beim Übernahmekandidaten möglicherweise gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde verstoßen worden sei, mit entsprechenden Folgen für den Abschluss der Transaktion. Trotzdem seien die angekündigten mittelfristigen Wachstumsaussichten bestätigt worden.Der HV werde eine auf EUR 0,75 (Vj.: EUR 0,62; +21%) erhöhte Dividende vorgeschlagen, was die 25. Dividendenerhöhung in Folge (!!!) wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: