Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,221 EUR -2,92% (02.11.2017, 15:03)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Gesundheitskonzernhabe in Q3/2017 zwar nicht wie in den Vorquartalen die Marktprognosen übertreffen, aber mit einer unverändert erfreulichen Geschäftsdynamik den Konsens erfüllen können. Neben den bereits getätigten Übernahmen (insb. der sp. Krankenhauskette Quirónsalud) habe Fresenius auch von seinem soliden organischen Wachstum profitieren können. Bremsend hätten sich hingegen negative Währungsumrechnungseffekte ausgewirkt. Die strategisch wichtigen Akquisitionen (Akorn und Biosimilar-Geschäft der Merck KGaA) sollten zügig abgeschlossen und integriert werden. Auf dieser Basis habe der Vorstand abermals die angekündigten glänzenden Perspektiven (weiteres Rekordjahr in 2017) und das angekündigte hohe Wachstumstempo für die kommenden Geschäftsjahre unterstrichen, obwohl das Erreichen der Erwartungen bei Akorn für 2018 als herausfordernd eingestuft worden sei.Trotz dieser Belastung bestätigt Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, sein Kaufvotum für die Fresenius-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 92,00 belassen. (Analyse vom 02.11.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:69,06 EUR -2,28% (02.11.2017, 14:49)