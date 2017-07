XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

74,71 EUR -0,69% (20.07.2017, 16:41)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

74,836 EUR -0,81% (20.07.2017, 16:47)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (20.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Marion Schlegel von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Fresenius sei bei der geplanten Übernahme des US-Pharmakonzerns Akorn auf die Zielgerade eingebogen. Die Aktionäre von Akorn hätten den Weg frei gemacht für die im April angekündigte Übernahme durch Fresenius Kabi: Auf einer Aktionärsversammlung am Mittwoch habe eine große Mehrheit von 83,9% der ausstehenden beziehungsweise 99,7% der dort vertretenen Aktien für das vom Akorn-Management empfohlene Angebot gestimmt.Die Übernahme stehe jetzt noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und der behördlichen Genehmigung einschließlich der US-Fusionskontrollfreigabe, so Fresenius. Bis spätestens Anfang 2018 solle Akorn zu Fresenius Kabi gehören und vor allem das Produktangebot im Bereich der flüssigen Generika weiter stärken. Fresenius Kabi biete 34 US-Dollar je Akorn-Aktie und damit einen Kaufpreis von insgesamt 4,3 Mrd. US-Dollar - zuzüglich der Übernahme von Netto-Finanzverbindlichkeiten von 450 Mio. US-Dollar.Außerdem habe Fresenius Kabi vor Kurzem eine weitere Übernahme bekannt gegeben. Mit der Akquisition der Biosimilars-Sparte der Merck KGaA habe sich Fresenius den Einstieg in einen hochinteressanten Markt gesichert. Fresenius betrete hiermit einen neuen Milliardenmarkt. Die Akquisition umfasse die vollständige Produktpipeline mit Schwerpunkt auf Krebs- und Autoimmunerkrankungen.Börsenplätze Fresenius-Aktie: