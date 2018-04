Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 68,00 hold HSBC Richard Latz 26.03.2018 81,00 overweight Barclays Emmanuel Papadakis 09.03.2018 89,10 buy Berenberg Tom Jones 06.03.2018 85,00 buy Société Générale Justin Smith 05.03.2018 78,00 kaufen LBBW Timo Kürschner 02.03.2018 - kaufen DZ BANK Sven Kürten 02.03.2018 76,00 buy S&P Capital IQ Ahmad Halim 01.03.2018 63,00 hold Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 28.02.2018 80,00 buy Warburg Research Ulrich Huwald 28.02.2018 82,00 kaufen NordLB Holger Fechner 27.02.2018 78,00 kaufen Independent Research Bernhard Weininger 27.02.2018 59,00 sell UBS Ian Douglas-Pennant 27.02.2018 85,00 buy Commerzbank Oliver Metzger 27.02.2018 71,00 neutral Goldman Sachs Veronika Dubajova 27.02.2018

Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

60,98 EUR -0,29% (04.04.2018, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

60,94 EUR -0,68% (04.04.2018, 16:32)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Vorlage der Geschäftsergebnisse 2017 zu? 89,10 oder 59,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Medizinkonzern Fresenius SE & Co. KGaA hat am 27. Februar seine Q4-Zahlen und seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 präsentiert. "Fresenius hat im Jahr 2017 Enormes geleistet. 17 Millionen Patienten haben wir in unseren Krankenhäusern behandelt, mehr als 70.000 Neugeborenen durften wir auf die Welt helfen. Über 320.000 Patienten versorgten wir mit mehr als 48 Millionen lebenserhaltenden Dialysebehandlungen. Den Gesundheitssystemen stellten wir gleichzeitig mehr als 90 neue generische - und damit kostensenkende - Arzneimittel zur Verfügung. Unsere wirtschaftlichen Ergebnisse sind das Spiegelbild unserer erfolgreichen Arbeit für die Menschen: Rekordumsatz und Rekordgewinn im Jahr 2017 zeigen ebenso wie unser starker Ausblick für dieses Jahr und bis 2020, dass unsere kompromisslose Ausrichtung auf Patientennutzen und Qualität sich auch für unsere Kapitalgeber auszahlt", so Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender von Fresenius im Kommentar zu den Geschäftsjahreszahlen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Tom Jones. Der Aktienanalyst der Privatbank Berenberg hat am 06.03. sein Kursziel von 89,10 Euro und sein "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie bestätigt. Sorgen mit Blick auf den intravenösen Generikamarkt, den deutschen Krankenkausmarkt und der noch unsicheren Übernahme des US-Konzerns Akorn hätten den Titel belastet, so der Analyst. Daher werde das Papier nun aber vor dem Hintergrund ihrer defensiven Qualitäten, der breiten Aufstellung des Konzerns und seiner Erfolgsgeschichte sowie des guten Wachstumsprofils wieder für werteorientierte Anleger attraktiv.Dagegen hat Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, am 02.03. das Kursziel von 82 auf 78 Euro gesenkt, sein "kaufen"-Rating für die Fresenius-Aktie jedoch bestätigt. In 2017 habe Fresenius ein organisches Wachstum von 16% erreicht, so der Analyst. Nach Berücksichtigung leicht negativer Währungseffekte (-1%) habe der Umsatz um 15% auf 33,9 Mrd. EUR zugelegt. Das um Sondereinflüsse wie bspw. Akquisitionskosten bereinigte EBIT sei zwar um 14% (währungsbereinigt +15%) auf 4,9 Mrd. EUR gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge sei aber leicht von 14,6% auf 14,4% gesunken. Das bereinigte Konzernergebnis sei um 19% (währungsbereinigt +21%) auf 1,9 Mrd. EUR gewachsen und habe damit innerhalb der gegebenen Prognose gelegen (19% bis 21%). Zum Teil unterstützt durch Übernahmen hätten 2017 alle vier Sparten zulegen können.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?